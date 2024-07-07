Эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова призвала ограничить употребление продуктов, которые содержат сахар и переработанное мясо. При этом она отметила, что полный отказ от сахара нежелателен, так как он станет серьезным стрессом для организма.

Калорийность разнообразных сиропов или меда, других содержащих сахар или сладких продуктов не должна превышать половину от всего дневного рациона. При этом из сахара можно извлечь немалую пользу, так как он дает прилив энергии. Кроме того, шоколад, к примеру, полезен для мозга и способствует выработке гормонов счастья.

Ограничить до минимума необходимо употребление продуктов мясопереработки. Это разнообразные сосиски и колбасы, фастфуд, замороженные полуфабрикаты и прочее.

Также нужно полностью отказаться от алкоголя, так как его безопасной дозы просто не существует, отметила специалист.