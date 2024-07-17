Шоколад является любимым для многих лакомства, однако многие источники утверждают, что он вреден для здоровья. В частности, некоторые специалисты утверждают, что употребление шоколада может провоцировать мигрени, вызывать ожирение, провоцировать сыпь на коже.

Врач-диетолог центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова считает, что все вышеперечисленные проблемы со здоровьем никак не связаны с употреблением шоколада. По ее словам, если человек употребляет натуральный темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, то такое лакомство принесет только пользу организму. Специалист подчеркнула, что в период мигренозного состояния наоборот можно съесть кусочек шоколада, чтобы в организме выработался гормон счастья – серотонин.

«В темном шоколаде содержится большое количество триптофана, из которого синтезируется серотонин. Всего несколько долек шоколада способны не только улучшить настроение, но и снизить тревожность и утомляемость, повысить концентрацию внимания», – подчеркнула Хасанова.

Кроме того, шоколад можно есть даже людям, находящимся на диете с целью потери веса. Единственное условие – его потреблять следует в маленьком количестве. В таком случае организм получит только пользу.

Что касается качества кожи, то если у человека нет индивидуальной непереносимости шоколада, то небольшое количество это сладости не отразится на коже в негативном ключе.