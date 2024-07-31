Некоторые паразиты могут долго оставаться незамеченными и вызывать различные болезни, заявила дерматолог Наталия Жовтан в интервью Пятому каналу. По словам специалиста, паразиты попадают в организм человека различными способами, оставаясь незаметными на поверхности кожи.

Жовтан пояснила, что среди таких паразитов можно выделить чесоточного клеща и клеща демодекс, вызывающего демодекоз. Эти паразиты могут оставаться на теле человека долгое время, не проявляя себя. К этому списку также относятся вши: лобковые, головные и платяные, вызывающие педикулез.

Кроме того, дерматолог подчеркнула, что глисты являются ещё одной группой паразитов, которыми можно заразиться при нарушении правил личной гигиены и употреблении некачественных продуктов. В жарких странах, по её словам, обитают тропические насекомые, которые откладывают личинки прямо на теле человека. Эти личинки проникают в кожу и могут вызвать заболевания, локализуясь на различных участках тела.

Также Жовтан упомянула о личинках овода, которые могут быть перенесены комарами. Эти личинки незаметно проникают в кожу и вызывают заболевания. Заразиться паразитами можно также через грязные руки, продукты с нелегальных рынков, укусы насекомых, домашних животных и даже через японские блюда с сырой рыбой.

Дерматолог советует обратиться к врачу при появлении таких симптомов, как зуд, раздражение и покраснение кожи, странная сыпь, аллергические реакции, повышение температуры, проблемы с пищеварением, слабость, боли в животе и вздутие, а также при наличии глистов в кале.