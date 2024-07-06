7 июля отмечают праздник Ивана Купала. Это древнеславянский языческий праздник, но его принято отмечать до сих пор. С давних времен люди отмечали праздник Ивана Купала в особую дату – в день летнего солнцестояния. Несмотря на то, что язычничество уже давно искоренили христианством, на Руси все равно продолжали отмечать древние праздники.

Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купала раз в году зацветает папоротник, и если сорвать этот цветок, то исполниться самое заветное желание. Но на самом деле цветок папоротника является мифом.

Древние славяне верили, что в день Ивана Купала две противоположные стихии, огонь и вода, начинают гармонировать между собой, поэтому они обладают мифической силой. Поэтому утром в этот день нужно было умываться ранней росой, чтобы получить красоту и молодость, в дневное время – окунуться в водоем, чтобы смыть весь негатив и защититься от нечисти, а в вечернее время проводился ритуал с огнем. Вечером девушки и юноши прыгали через огонь, чтобы обрести удачу, благополучие, силу и молодость. Кроме того, по традиции принято было прыгать влюбленным, взявшись за руки. Если молодые люди не разомкнут ладоней во время прыжка, то останутся навсегда неразлучными.