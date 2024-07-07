Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается взять в резиденции на Даунинг-стрит своего питомца – кота Джо-Джо. Как сообщает издание Daily Mail, живущий на протяжении 14-ти лет кот Ларри будет очень удивлен новому гостю в резиденции.

По словам автора материала, 17-летний кот Ларри имеет репутацию «отпугивателя противников». Ларри, имеющий статус главного мышелова, на протяжении четырех лет конфликтовал с бывшим мышеловом МИД Британии – котом Палмерстоном. Также он известен своим крутым нравом – Ларри бесстрашно прогнал забредшую на территорию резиденции лису.

В статье говорится, что Стармер не мог не взять своего кота Джо-Джо в новый дом, так как, по его словам, кота просто обожают его дети. Поэтому, вполне вероятно, что между старожилом и новым гостем могут возникнуть разногласия.

Специалист по поведению кошек Ники Треворроу, первая встреча животных может пройти, мягко говоря, напряженно. Поэтому животных нужно первое время держать в разных помещениях, чтобы они постепенно привыкали к запаху друг друга до того, как встретятся воочию.