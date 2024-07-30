Находящиеся в составе Вооруженных сил Мали члены ЧВК «Вагнер» во время проведения разведки на границе с Алжиром 25 июля были атакованы боевиками «Азавада». Несмотря на серьезное превосходство противника, «вагнеровцы» и военнослужащие малийской армии смогли заставить сепаратистов отступить к населенному пункту Тин-Заутин. Однако, позже выяснилось, что враг подготовил для ВС Мали и «Вагнера» ловушку.

Как сообщают авторы ряда Телеграм-каналов, 27 июля боевики «Азавада» заручились поддержкой членами террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация). На пути отступления «музыкантов» и малийских военных оказалось множество мин. По итогу боя, часть колонны с «вагнеровцами» боевикам удалось разгромить, а выжившие солдаты попали в плен.

Число погибших и раненных на данный момент неизвестно. Но, по предварительным данным, это могут быть несколько десятков человек. В Сети активно начали распространяться видеозаписи с места боя. Эксперты детально изучают кадры.