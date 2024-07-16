Супруга известного американского рэпера Каньэ Уэста модель и архитектор Бьянка Цензори появилась на публике в очередном «голом» наряде. Знаменитость всегда предпочитает одевать эпатажные наряды, практически не прикрывая ее тело. На это раз модель решила и вовсе надеть прозрачную одежду без белья.

Папарацци удалось заснять Бьянку во время ее похода в солярий. Знаменитость выбрала для выхода ультракороткие шорты нюдового оттенка, больше напоминающие трусы. А в качестве верха решила надеть топ из полностью прозрачной сетки, поэтому окружающие могли лицезреть ее грудь во всей красе. Модель гладко зачесала свои волосы назад и поверх надела кепку в стили милитари. В качестве обуви Цензори решила выбрать остроносые сабо на небольшом каблуке.

Накануне Бьянка Цензори и Канье Уэст посетили Японию. Модель выбрала привычный для нее аутфит для похода в торговый центр – боди-стринги молочного цвета. Местные жители были шокированы внешним видом американской гостьи.