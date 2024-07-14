Мощная российская система противовоздушной обороны лишит Североатлантический альянс исторического господства в воздухе. Издание Business Insider пишет, что натовской авиации не справиться с ПВО РФ.

Авторы публикации объяснили, что НАТО еще никогда не приходилось противостоять столь мощной системе ПВО. Противостояние на Украине продемонстрировало наличие у России весьма серьезных комплексов, оснащенных современными радиолокационными станциями и другим оборудованием.

У России вполне достаточно ресурсов и территорий, чтобы установить самую мощную в мире систему противовоздушной обороны. Поэтому в случае начала конфликта с НАТО блок сразу же проиграет в воздухе и утратит свое главное преимущество. Даже использование огромного множества эскадр не поможет ему одолеть Россию.