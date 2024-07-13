Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что действия российских военных в зоне боевых действий приводят к серьезным проблемам для ВСУ. Его словам процитировало украинское здание «Страна.ua».

Также Кирилл Буданов отметил, что наступление на севере уже происходит, но уточнять, где именно, не стал, чтобы не поднимать панику. Однако он назвал эту угрозу действительно существенной.

«Идет тенденция на обострение, поэтому игнорировать проблему нельзя», – процитировало слова Буданова издание.

Кроме того, глава украинского ГУР подчеркнул, что ситуация для ВСУ на фронте будет достаточно сложной. По его словам, он уже сообщал о таких выводах западным журналистам.

«Хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению», – отметил Буданов.

В своем июньском интервью журналистам издания The Philadelphia Inquirer Кирилл Буданов заявил, что не стоит рассчитывать на улучшение ситуации на фронте для украинской армии в ближайшее время.