У населенного пункта Невельское под Авдеевкой несколько украинских военных сдались в плен. О мотивах такого решения рассказал ТАСС один из бойцов Денис Беляев.

Он сообщил, что родился в Мелитополе, но последние три года жил в Одессе, куда приехал на заработки. Именно там его и схватили прямо на улице сотрудники ТЦК.

Вместе с группой военных его забросили в Невельское. Там на позициях бойцы чувствовали себя очень угнетенно, ни о каком моральном духе не было и речи.

Беляев вспомнил о Максиме Лихачеве, который сдался и угнал танк Т-64. Он предложил своей группе сложить оружие.

“Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось”, – рассказал военный.

Трое бойцов, которые сдались в плен вместе с ним, сообщили, что все мобилизованы принудительно, никакой мотивации участвовать в боевых действиях у них не было.