На Авдеевском направлении, где обычно не стихает канонада, произошло необычное и гуманное событие. Российский беспилотник зафиксировал момент, когда прямо по полю боя между сражающимися сторонами спокойно прошла женщина с тележкой, полной вещей. Этот редкий момент временного перемирия стал символом непредсказуемости и человечности даже в условиях ожесточенного вооруженного противостояния.

По словам оператора БПЛА, которые передает канал WarGonzo, женщина двигалась с Украины к подконтрольной России территории. Воины обеих сторон, заметив одинокую фигуру в нейтральной зоне, одновременно прекратили огонь, будто по какому-то негласному соглашению.

“Гражданская благополучно дошла до населенного пункта. Ее все пропустили. Огонь прекратился со всех сторон. Она еще минут пять стояла между нами и ВСУ на ничейной земле, отдыхала”, — рассказал источник.

Этот акт временного перемирия предоставил женщине возможность безопасно пройти зону боевых действий. Как только она отошла на безопасное расстояние от линии фронта, бой продолжился с той же интенсивностью, что и до появления мирной жительницы.