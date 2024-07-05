Звезда фильмов “В зоне особого внимания” и “Отставник” Борис Галкин рассказал в интервью “Аргументам и Фактам” о трагически погибшем 14 лет назад сыне Владиславе.

Он отметил, что обнаружил у Влада актерский талант, когда он в 9 лет снялся в «Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна» режиссера Станислава Говорухина. В этой картине Владислав отлично справился с одной из главных ролей.

После Гекльберри Финна он также снялся в фильме “Этот негодяй Сидоров”, где ему также досталась главная роль. В этой картине отец увидел, что сын способен выстраивать отношения с партнерами по фильму, размышлять в кадре.

“Для него важны акценты, он выстраивает определенные отношения с девочкой, с которой общается по сюжету. У него уже есть определенная задача: что он должен сделать в следующую секунду или в этой сцене. И он к ней себя тащит. То есть, действенный анализ роли”, – рассказал актер.

Также Борис Галкин назвал Владислава “рыцарем, который был способен на сильные поступки и даже на подвиги.