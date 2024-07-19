Рекомендации эндокринологов по витамину D внезапно изменились. Теперь, как выяснилось, он никому не нужен. Как не нужны и анализы на его содержание в организме.

Всемирное общество эндокринологов поясняет, что исключениями являются лишь беременные женщины и пожилые люди от 75 лет, которым требуется дополнительная подпитка витамином D. У всех остальных его недостаток покрывают солнечный свет и питание.

Отмечается, что коммерческий ажиотаж вокруг этого витамина создал эндокринолог из США Майкл Холлик. Он постоянно публиковал статьи о жутких последствиях недостатка в организме витамина D, требовал увеличивать его дозы, заявлял даже, что динозавры вымерли именно потому, что им не хватало этого чудо-средства. Однако позже стало известно, что Холлика активно финансируют производители витаминов.

“Журнал «Ланцет» в октябре 2018 года опубликовал статью, в которой исследовались десятки работ по витамину D, и был сделан вывод: добавки с ним не предотвращают переломов и не оказывают влияния на минеральную плотность костной ткани. Не существует клинически значимых различий между приемом высоких и низких доз витамина D. Оснований для его приема мало, здоровым людям он не нужен. Прием витамина D успешно справляется только лишь с собственным дефицитом, не оказывая на организм никакого серьезного воздействия”, — сообщил врач из Санкт-Петербурга Лев Авербах.

Терапевт Юрий Воробьев добавил, что без витамина D действительно не усваивается кальций, что приводит к поражению костных тканей. Однако в настоящий момент никто не может сказать, что представляет собой отсутствие или нехватка “чудо-средства”, а также что является для него нормой. Дискуссии и исследования продолжаются, однако результатов как не было, так и нет.