Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» рассказала, какую опасность таят в себе вейпы – электронные системы доставки никотина, которые многие считают безопасной альтернативой обычным сигаретам.

Она напомнила, что в состав всех жидкостей для электронных сигарет входят пропиленгликоль и глицерин. Изначально считалось, что они совершенно безопасны для человека. Однако сейчас ученые выяснили, что при нагреве они начинают выделять формальдегид, акролеин, глиоксаль и ацетальдегид. Все это относится к канцерогенным веществам, которые негативно влияют на ДНК клеток человеческого организма и со временем провоцируют развитие онкологических заболеваний.

«Концентрация канцерогенов и других потенциально вредных веществ напрямую зависит от мощности вейпа: чем интенсивнее девайс нагревает курительную жидкость, тем больше токсичных химических веществ попадает в пар, а затем и в легкие человека», — рассказала специалист.

Также она отметила, что глицерин даже без выделения канцерогенных соединений способен негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Акролеин же, выделяемый при нагреве смесей, вызывает заболевания дыхательных путей. Помимо этого, в жидкостях используются ароматизаторы, которые могут содержать марганец, мышьяк, хром, никель, свинец, также провоцирующие серьезные болезни.

Не стоит забывать и об EVALI, которую называют заболеванием вейперов. Пар, проникающий напрямую в легкие, образует на них пленку, которую не в силах преодолеть воздух. В итоге возникает одышка, существенно нарушается газообмен в организме. На наличие этой болезни обычно указывают три ключевых симптома – долго не прекращающийся кашель, болевые ощущения в груди и затрудненное дыхание.