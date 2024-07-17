Боль в течение жизни использует любой человек. Она представляет собой ответную реакцию организма на наносимый вред. Первое, что хочется сделать, когда появляются болевые ощущения – это снять их любой ценой, выпить обезболивающее или сделать укол. Но это серьезная ошибка, заявляют врачи.

Боль негативно влияет на работоспособность, не дает сконцентрироваться на основных задачах, будит по ночам, существенно ухудшает качество жизни. Однако борьба с ней с применением таблеток или уколов тоже влечет подобный результат.

Частый прием обезболивающих постепенно разрушает печень и почки, бьет по желудку и кишечнику. Поэтому важно сперва разобраться в причинах возникновения болевых ощущений, для чего нужно обратиться к врачу. Он проведет исследование, в случае необходимости подберет препараты для снятия боли, которые минимально навредят организму.

Ни в коем случае нельзя терпеть или игнорировать боль. Она указывает, что в организме возникла проблема и устранить ее простым терпением не получится. Необходимо правильное лечение. В противном случае проблема будет усугубляться и в итоге может привести к серьезному заболеванию или даже летальному исходу.