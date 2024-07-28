Британский боец Леон Эдвардс проиграл в поединке американскому спортсмену Белалу Муххамаду, прошедшему в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Манчестере. Боец из США стал обладателем титула чемпиона в полусреднем весе.

Поединок двух бойцов длился пять раундов, а победа была присуждена американскому спортсмену палестинского происхождения единогласным решением трех судей. Во время поединка Муххамад не пропустил практически ни одного удара и даже сумел провести успешный тейкдаун, но не смог впечатлить своим выступлением ни зрителей, ни руководство. Американский боец оформил уже седьмую для себя победу в UFC, однако с большей долей вероятности покинут промоушен.

В этот вечер в Манчестере также прошел поединок между Томом Аспинэллом и Кертисом Блейдсом, завершившимся нокаутом на 60-й секунде боя. Таким образом, британский боец Аспинэлл смог защитить звание временного чемпиона в тяжелой категории.