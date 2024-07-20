Ситуация с электроснабжением на Украине стала настоящей проблемой для граждан, но то, что творится сейчас – только цветочки, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Авторы публикации прогнозируют значительное ухудшение в зимний период.

“Разрушение электроэнергетической инфраструктуры оказывает влияние на все сферы: промышленность, торговлю, газо- и водоснабжение и отопление. Ситуация станет все более критической, особенно к зиме”, – пишет издание.

При этом подчеркивается, что Запад не хочет помогать Киеву и не дает ему разрешения на удары вглубь России, сейчас речь идет только о тех регионах, которые находятся под контролем РФ. Также у киевского режима не получается призвать в армию столько людей, сколько нужно, поэтому совсем скоро он будет вынужден принимать условия России и заключать мирное соглашение.