Подразделения российской армии освободили территорию населенного пункта Лозорватское, расположенного в Донецкой Народной Республике, от боевиков ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Поселок Лозоватское был освобожден штурмовыми подразделениями группировки войск «Центр». В ходе боевых действий на данном направлении армия России нанесла огневое поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 59-й мотопехотной, 1-й десантно-штурмовой, 68-й пехотной бригадам ВС Украины в окрестностях населенных пунктов Ивановка, Торецк, Украинск, Щербиновка, Новгородское и Новоселовка Первая.

Противник предпринял несколько попыток контратаковать позиции, занятые ВС РФ. В ходе ожесточенных боевых действий атаки украинских штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад были отбиты. ВСУ потеряли до 425 человек личного состава, один танк и несколько бронетранспортеров.