Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики от украинских боевиков. Занятие штурмовыми подразделениями поселка Прогресс на Покровском направлении значительно усложняет логистику ВСУ на данном участке фронта. Об этом в своем материале со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает информационное агентство ТАСС.

«Прогресс – стратегически важное направление. Его важность в том числе в железнодорожной ветке», – приводит слова своего источника агентство.

По его словам, после освобождения населенного пункта Прогресс логистика украинской армии на данном участке фронта была максимально ограничена. В настоящий момент передовые отряды ВСУ попросту скованы российскими силами. При этом освобождение населенного пункта Евгеновка, расположенного к востоку от Прогресса, позволила российской армии выровнять линию фронта.