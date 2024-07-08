7 июля стало 40-м днем после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. На Троекуровском кладбище, где была похоронена артистка, прошла панихида. Почтить ее память пришли близкие родственники, друзья и поклонники Анастасии. На кладбище были замечены супруг Анастасии фигурист Петр Чернышев, ее мать, дочь Анна и сын Майкл.

Анна Заворотнюк решила выйти на связь со своими подписчиками в социальных сетях. Модель сообщила, что время после смерти матери она проводила со своей семьей и близкими людьми. Они вспоминали радостные моменты, когда Анастасия была жива, скорбели и поддерживали друг друга.

По словам Анны, она поняла, что нужно «отпустить» маму и пытаться жить дальше, ведь эти пять лет борьбы с раком были для семьи и самой Насти невероятно тяжелыми.