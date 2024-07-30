Британское издание Daily Mail опубликовало информацию, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли собиралась покончить жизнь при помощи киллера, когда ей было 22 года. Эту историю рассказала сама актриса. Будучи еще достаточно юной, она решила свести счеты с жизнью из-за очень тяжелой депрессии. Поэтому она решила нанять киллера.

«Я решила, что, если бы кто-то другой лишил меня жизни, например, при попытке ограбления, то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал себя подведенным», – приводит слова актрисы издание.

Несмотря на существенно большую сумму, киллер не стал исполнять заказ актрисы. По ее словам, мужчина, которого она хотела нанять для собственного убийства, предложил ей пару месяцев для раздумий. Через время певица одумалась, и больше не стала искать пути к самоубийству.

«Что-то изменилось в моей жизни, и я решила, что выдержу», – подчеркнула Джоли.

Также актриса отметила, что в юности была очень проблемной. Тогда она и представить себя не могла в роли матери. Сейчас она несказанно рада, что выбрала жизнь.