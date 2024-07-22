Руководство Турции в последнее время демонстрирует желание выйти из состава Североатлантического альянса. Однако для реализации данной идеи необходимо предпринимать реальные шаги. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan, турецкий аналитик Орчун Гёктюрк.

«Турция хочет выйти из НАТО вместе со своим государством и нацией, она знает, что западный империализм нацелен на нее», – приводит слова турецкого аналитика автор материала.

По словам Гёктюрка, заявление турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана о невозможности блоком НАТО достичь желаемого результата в украинском конфликте несмотря на колоссальную финансовую и военную поддержку Киеву показывает его стремление выйти из состава Североатлантического альянса.

Аналитик отмечает, что в политической среде Турции сформировалось два основных лагеря. Приверженцы первого пытаются выстраивать внешнюю политику государства исходя из многовекового опыта Турции строить империи, а второй лагерь занимается лоббированием интересов США внутри страны.