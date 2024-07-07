Ученые из США совершили сенсационное открытие – известный препарат семаглутид оказался эффективным в снижении риска развития 10-ти видов рака, образующихся у людей, страдающих ожирением. Данный препарат используется для лечения диабета 2-го типа. И, как оказалось, способен снижать риск возникновения определенных видов онкологических заболеваний.

Специалисты провели наблюдение за пациентами, принимающими семаглутид, и пришли к выводу, что данный препарат ведет к значительному снижению риска развития сразу 10-ти различных видов опухолей. Результаты исследования были опубликованы в научном издании JAMA Network Open.

Группа американских специалистов под руководством профессора Университета Кейс-Вестерн-Резерв Натана Бергера провели наблюдение за жизнью более 1.6 миллиона людей с диагнозом «диабет 2-го типа», которые использовали для лечение препарат семаглутид и его аналоги. По итогу своего исследования, ученые пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний, связанных с ожирением, снизился в разы. Ученые определили, что препарат семаглутид почти в три раза снижает риск возникновения рака желчного пузыря, риск развития менингиомы и рака поджелудочной железы, также в значительной мере снижалась вероятность возникновения рака печени и других видов опасных опухолей.