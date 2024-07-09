Ученые из Клиники Мейо во время своего недавнего исследования выяснили, что пища, употребляемая человеком, влияет на работу мозга. В частности от видов поедаемых продуктов зависит и наша память. Об этом сообщается в издании MedicalXpress.

Американские специалисты уверены, что регулярное употребление ряда продуктов поможет улучшить работу мозга, в частности память. Ученые отметили, что такие ягоды, как черника, смородина, виноград, арбуз имеют в своем составе много антиоксидантов. Это вещества, способные защитить мозг от окислительных процессов. Таким образом, замедляется процесс преждевременного старения клеток мозга и развития слабоумия.

Кроме ягод ученые отдали должное авокадо, оливковому маслу, рыбе и морепродуктам. Во всей этой еде содержится большое количество мононенасыщенных жиров, способных благотворно влиять на функцию памяти. Также в этих продуктах присутствуют жирные кислоты – омега-3, витамин В12. Данные питательные вещества укрепляют сосуды, снижают кровяное давление и уровень триглицеридов в крови.