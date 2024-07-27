Как утверждают правоохранители Калифорнии, 44-летний местный житель двигался на своем пикапе более 6 километров без передней шины. Трение колесного диска его автомобиля о дорожное покрытие вызывало искры, из-за которых начался крупный пожар. Источник: Patch.

В среду (24 июля) Джастину Рой Джонсу, жителю поселка Андерсон, понадобилось ехать на своем пикапе, но во время движения автомобиль лишился правой передней шины. Однако Джонс продолжил поездку, вызвавшую пожар «Флора» к востоку от г. Хилдсбург.

«Его вояж привел к возникновению трех отдельных очагов пожара вдоль Чок-Хилл-роуд, угрожающих нескольким домам и выжегших растительность почти на 1500 сотках», – сообщили в пожарной службе Калифорнии.

Джонс был арестован и доставлен в тюрьму округа Сонома около 19:30 в минувшую среду. Против него выдвинуто обвинение в двух тяжких преступлениях: незаконном и безрассудном поджоге здания, лесного массива или иного имущества, а также нарушении условий испытательного срока.

Пожар, получивший у журналистов название «Флора», вспыхнул 24 июля вскоре после 16:30. По данным Пожарной службы Калифорнии, распространяемое ветром пламя быстро распространилось на площадь в 1500 соток, прежде чем пожарным удалось блокировать его в 19:15.

В среду вечером пожарным удалось локализовать пожар на 35%, а в четверг вечером – на 75%. К тушению были привлечены сотрудники пожарной службы нескольких соседних округов, а также дорожного патруля Калифорнии.

По состоянию на четверг (25 июля) Джонс оставался под арестом, ему установили залог в размере $45 000 (свыше 3,8 млн руб.). Согласно тюремным записям, что в дополнение к обвинениям в организации пожара он также был обвинен в получении краденого имущества, краже личных данных и хранении металлических кастетов.