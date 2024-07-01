Юрист, телеведущая и певица Катя Гopдoн (однофамилица Дмитрия Гордона, лица, выполняющего функцию иностранного агента в РФ) высказалась о разводе Алсу с ее мужем Яном Абрамовым. По ее словам, бизнесмен – это жеребец, споткнувшийся о «профурсетку». Гордон отметила, что не планирует вести бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамова.

После того, как стало известно о предстоящем разводе Алсу и Яна Абрамова, представители СМИ стали пытаться узнать причину такого решения певицы. Как выяснилось, супруг певицы уже год не живет с семьей. Кроме того, его подозревают в романе с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Катя Гopдoн опубликовала в соцсетях пост, в котором не напрямую, а намеком назвала предполагаемую любовницу Яна Абрамова женщиной самой древнейшей профессии. По ее словам, она уже 15 лет участвует в бракоразводных процессах в качестве юриста.

«Я повидала очень много историй, когда шикарные достойные женщины незаслуженно были обмануты и преданы», – поделилась знаменитость.

Ведущая также отметила, что не знает истиной причины разрыва семейных отношений Алсу и Яна Абрамова. Однако все же намекнула, что причина заключается в измене супруга.

«Я видела молодых злых девочек, которым на мгновение казалось, что они «круче» и «сильнее» жен… Все эти профурсетки оставались на свалке истории. Они были просто планкой, о которую споткнулся жеребец», – подчеркнула юрист.

Этот пост прокомментировала Алсу. Она оставила эмодзи, изображающий руки в молитвенном положении.