Американские ученые из Пенсильванского университета провели исследование, касаемо влияния потребления грибов на организм человека. Как выяснилось, грибы способны снизить риск возникновения раковых заболеваний. Данное исследование было опубликовано в научном журнале Advances in Nutrition.

Согласно данным специалистов, ежедневное употребление 18 граммов грибов способствует снижению вероятности развития онкологических процессов в организме на 45%. Однако стоит упомянуть, что в большинстве исследований ученые учитывали также и другие жизненные аспекты участников.

Пользу грибов также доказала и совместная работа индийских и бельгийских ученых. Они опубликовали свой труд в издании Pharmaceuticals. В данном исследовании приводится пять видов грибов, с наиболее доказанной пользой. Этими грибами являются шиитаке, индюшачий хвост, рейши, шампиньоны и майтаке.

Данные грибы имеют богатый состав с антиоксидантами и витаминами а также микро и макроэлементами.