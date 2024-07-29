На музыкальном фестивале «Небофест» в Красноярске у Глеба Самойлова, бывшего вокалиста группы «Агаты Кристи» и нынешнего лидера группы The Matrixx возникли трудности с исполнением программы.

Администратор Самойлова объяснила его состояние возрастными изменениями.

«Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик», — цитирует ее Telegram-канал Baza.

На фестивале Самойлов представлял программу «Агата Кристи. 35 на бис», которая должна была длиться 40 минут. Однако уже к середине выступления артисту стало заметно тяжело, и он просил гитариста помочь ему с пением.

По информации Baza, за выступление Самойлов получил два миллиона рублей, что добавило дополнительного интереса к его выходу на сцену.

Местные жители Красноярска прокомментировали случившееся с юмором, отметив, что их город обладает особым воздухом. Они напомнили, что ранее неадекватное поведение на сцене продемонстрировала и певица Глюкоза. Она материлась, а также трогала сама себя в интимных местах.