Группа специалистов из Университета Юты провела исследование, в ходе которого выяснилось, что даже кратковременное пребывание человека на природе, оказывает положительное влияние на его здоровье. Результатами научной работы исследователи поделились с изданием Ecopsychology.

Ученые провели анализ 1492 взрослых пациентов, имеющих в анамнезе психические расстройства. В ходе исследования участники проводили время, как в городских парках, так и в дикой природе. Причем длительность пребывания не имела значения, даже 10 минут, проведенных на природе, воздействовали положительно на психическое состояние человека, и улучшали когнитивные способности, повышали настроение и отношение к жизни.

Благоприятное воздействие природы на человека в незначительной степени отличался от видов времяпровождения – активного спорта, медитации, садоводства или просто созерцания окружающей среды.