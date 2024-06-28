Западные знаменитости решили вернуть в моду очень странную обувь, появившуюся несколько лет назад, – кроссовки в виде носков. Многие стилисты и гуру моды считают эту обувь, если не безобразной, то, как минимум, очень странной. А вот известные личности, напротив, решили, что пора порадовать публику необычным стилем.

Как сообщает издание New York Post (NYP), американские звезды стали массово появляться на публике в кроссовках-носках. Имитирующие носки ботинки были замечены на стройных ножках певицы Рианны. Певица была одета в стильный спортивный костюм бело-синего цвета, черную кепку и серые ботинки-носки от Bottega Veneta стоимостью 1100 долларов.

Также последовать новому модному веянию решил музыкант Мэтью Хилли. Его папарацци запечатлели гуляющим по улицам в Нью-Йорке. Артист был одет в трикотажный спортивный аутфит и черные кроссовки-носки.

В «модных» кроссовках также был замечен 98-летний актер Дик Ваг Дайк, появившийся в них на красной дорожке в китайском театре TCL. Также ряд инфлюэнсеров последовали примеру звезд и тоже облачились в обувь в виде носков.