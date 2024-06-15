Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала увольнение Сергея Газарова с поста художественного руководителя Театра сатиры.

Она написала эмоциональный пост и возмутилась из-за такой рокировки в одном из любимых своих театров.

По словам Брухуновой, увольнение Газарова, сумевшего вдохнуть новую жизнь в Театр сатиры – это для нее личная боль. Сергей Ишханович в угоду зрителям сделал ремонт и постоянно улучшал инфраструктуру, вернул к жизни «Кабачок», в который можно было попасть, только приобретя билеты за несколько месяцев вперед.

Кроме того, при нем каждый день были премьеры, а новые артисты выходили на сцену с мэтрами и совсем не терялись на их фоне. Брухунова уверена, что теперь всего этого не будет.