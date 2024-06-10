Супруга рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори в очередной раз эпатировала окружающих. На этот раз в Японии. Она появилась в аэропорту в платье бежевого цвета, больше напоминающем мешок.

Издание Daily Mail опубликовало фото скандальной парочки в международном аэропорту Нарита. Уэст предстал перед камерами в банном халате белого цвета, в тапках и широких штатах. Бьянка же сразила окружающих непривычным для нее стилем «слишком много одежды».

Цензори что-то искала в своем смартфоне, не обращая внимания на прикованные к ней взгляды.

В последний раз Бьянка шокировала публику появлением на деловой встрече в боди без нижнего белья. Теперь одежды оказалось слишком много, но и это вызвало пристальное внимание к супружеской паре.