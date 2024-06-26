В минувшем месяце стало известно о развое Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова. Вместе они прожили 18 лет, однако в семейной жизни случился разлад. По слухам, причиной являются бесконечные измены Абрамова. В последнее время супруги уже не жили вместе.

Накануне Алсу выпустила новую песню, посвященную отношениям с супругом. Свою поддержку певице выразила ее близкая подруга, жена юмориста Гарика Мартиросяна, Жанна. Она оставила комментарий под новым треком Алсу, используя аллегорию для описания ситуации в жизни подруги.

«Молодец! Соседи затопили, а вы не растерялись. Браво!», – написала жена комика.

Ранее Алсу косвенно прокомментировала слова Анастасии Решетовой, которая решила опровергнуть слухи о романе с Яном Абрамовым. Модель заявила, что не встречается с женатыми мужчинами. Ее слова процитировали многие издания, а Алсу решила оставить комментарий под одной из подобных публикаций.