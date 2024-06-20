Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова возмутила поклонников “неуместным” нарядом на выпускном дочери.

Она выложила в Сеть фото с дочерью, на котором предстала в вызывающем обтягивающем платье. Оно эффектно подчеркивает фигуру блогера, однако подписчики сочли такой наряд неуместным для школьного выпускного.

«Сегодня у Леюшки был выпускной. 3 класс позади, осталось продержаться 8 лет», — написала Самойлова под фото.

На снимке хорошо видно, что под платье Оксана не надела бюстгальтер. Не исключено, что именно это возмутило поклонников.

Ранее Самойлова рассказывала, что стимулирует детей хорошо учиться, введя систему наград и штрафов. За пятерку девочки получают 500 рублей, а за четверку – 250. Но если в течении недели в дневнике появляется тройка, то 500 руб. возвращаются к маме. В случае двойки вся заработанная за неделю сумма аннулируется.