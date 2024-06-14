Противостояние между экс-супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжает накаляться еще сильнее. Камнем преткновения стала финансовая сторона. Агата в судебном порядке потребовала от бывшего мужа внушительные алименты для их общих детей. Суд актриса выиграла, но Прилучный подал на бывшую супругу встречный иск.

Накануне Агата высказалась в YouTube-блоге «Честные будни» о своем экс-супруге. По ее словам, Прилучный не спешит выплачивать алименты, хоть и обязан по решению суда. В итоге она сказала, что уже ничего не ждет от экс-супруга.

«Больше ничего не надо, живи счастливо, наслаждайся. Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой», – заявила Муцениеце.

Павел не стал комментировать заявление бывшей жены. Но дать отпор ей решила нынешняя супруга актера – Зепюр Брутян. Она опубликовала снимок в соцсетях и подписала его так, что поклонники увидели в этом ответ на слова Муцениеце.