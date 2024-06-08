За прошлую зиму в Южной Корее погибло более половины диких коз

Южнокорейские власти пытались скрыть эту информацию, поскольку гибель такого числа животных опровергает эффективность национального проекта о сохранении диких видов, действующего последние шесть лет при бюджетном финансировании. Источник: The Kyunghyang Shinmun.

Выяснилось, что 990 восточных горалов (лат. Naemorhedus caudatus), находящихся под угрозой исчезновения, погибли из-за оград, установленных для нераспространения африканской чумы свиней (АЧС), а также сильных снегопадов. Эти данные были впервые обнародованы в начале июня, когда 30-летний Чон Хён Чжун, обычный офисный работник из Сеула, принялся настойчиво требовать раскрытия информации о текущем статусе защиты диких коз, названивая в южнокорейское Министерство окружающей среды.

По словам Чона, его заинтересовала пропажа диких коз, поэтому он вначале позвонил ответственному министерскому лицу, чтобы узнать об этом, но не получил точного ответа. Он объяснил: «Расследованием возможной массовой гибели коз я занимался после работы, шаг за шагом готовя текст запроса на раскрытие информации, чтобы показать чиновникам, что у меня есть ясный и постоянный интерес как гражданина страны».

Массовая гибель коз

Согласно официальному ответу от Министерства окружающей среды на запрос Чона, 4 мая потребовавшего в письменном виде раскрытия информации, количество восточных горалов в Корее на начало 2020-х оценивалось как минимум в 1630 особей.

30 мая в ответном письме южнокорейские чиновники сообщили, что из 1630 диких коз 990 прошлой зимой погибли. Если добавить к этому число погибших особей с 2020 года, когда власти Южной Кореи впервые распорядились устанавливать ограждения для нераспространения АЧС, то общее число составит 1258 животных, т.е. депопуляция диких коз из-за прямого или косвенного воздействия ограждений составила более чем 77%.

При подготовке своего запроса о раскрытии информации, Чон Хён Чжун сослался на «Комплексный план по сохранению дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения (период 2018-2027 годы)», представленный Министерством окружающей среды Южной Кореи в октябре 2018 года.

Он пояснил свой интерес к ситуации с дикими козами, сказав: «Нередки случаи их гибели из-за отсутствия еды зимой и вынужденной изоляции на фоне сильных снегопадов, поэтому необходимы защитные меры, и, хотя чиновникам все это известно, на раннем этапе очевидного вымирания восточных горалов власти объявили о наступлении для коз «золотого времени». А теперь, оказывается, министерство впустую потратило деньги и допустило массовые смерти».

В присланном из Министерства окружающей среды ответном документе также указано: «Мы расследуем обстоятельства гибели диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как дикие козы, посредством национального исследования степени их распределения», добавив: «У нас имеется информация о местоположении диких животных, но если она будет раскрыта общественности, то возможно браконьерство и несанкционированное препятствование жизнедеятельности восточных горалов путем повреждения их среды обитания».

По мере того, как зима проходит и снег тает, южнокорейские общественники обнаруживают многочисленные туши погибших коз, что увеличивает претензии к властям. В совокупном месячном исчислении выявленное число погибших коз увеличилось с 277 особей в феврале до 547 в марте и 750 в апреле. Подсчитано, что число этих животных, обитающих в горных районах Южной Кореи и погибших за прошлую зиму, превысило 1000 особей, учитывая не найденных погибших коз или сильно «объеденных» орлами, воронами и т. д.

В телефонном интервью Чон Хён Чжун назвал причину своих требований к властям: «Правда о массовой гибели горалов».

«В провинции Канвондо, где я раньше часто путешествовал, резко сократилось число восточных горалов, но власти ничего не сообщали об этом, стремясь избежать ответственности. Поэтому я был зол, чувствуя себя беспомощным. Чиновники обязаны отчитываться перед Национальным собранием, перед Комиссией по гражданским правам и требовать от соответствующего министерства исправления ситуации. В будущем я планирую продолжить обращаться в Министерство окружающей среды ради раскрытия большей информации».