Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова стала гостей блогера Иды Галич в ее YouTube-шоу «Есть вопросики». Во время беседы с Идой Меньшова раскрыла правду о своих многочисленных романах в молодости. 54-летняя знаменитость призналась, что ей нравилось внимание молодых людей, поэтому она часто принимала их ухаживания.

«Я себе не отказывала в удовольствии заводить отношения и встречаться с разными молодыми людьми, потому что я свободна, прекрасна, хороша собой, чего я, кстати, не понимала долгое время», – рассказала артистка.

Но затем Меньшова вышла замуж и стала строить настоящие семейные отношения. По ее словам, она согласна с мнением знаменитой голливудской актрисой Мерил Стрип, заявившей, что в семейной жизни нужно уметь «вовремя заткнуться». Меньшова подчеркнула, что порой свою вторую половинку нужно оставить в покое, чтобы не перейти грань во время выяснения отношений. Ведущая подчеркнула, что зачастую люди способны сгоряча наговорить такого, о чем в дальнейшем будут жалеть.