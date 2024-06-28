Японские ученые из Токийского университета смогли создать роботизированное лицо с искусственной человеческой кожей. С новой кожей робот выглядит более похожим на человека, чем предыдущие версии. Свою работу специалисты представили в научном издании Cell Reports Physical Science.

Отмечается, что созданная в лаборатории кожа из человеческих клеток также имеет способность регенерировать, то есть после повреждения она может самовосстанавливаться.

Чтобы создать кожу в лабораторных условиях специалисты взяли образцы клеток человеческой кожи и вырастили их. Подобные техники уже активно применяются для выращивания кожи пациентам, требующим пересадки значительных частей кожи из-за полученных травм и ожогов.

Выращивать человеческую кожу ученые уже научились давно, поэтому особых проблем с этим процессом не возникало. Но вот самым сложным для них оказался способ прикрепления кожи к лицу робота. Для этого был создан специальный гель на основе коллагена, а в поверхности лица робота были созданы микроскопические отверстия, чтобы кожа лучше приклеилась.

Следующий этап работы японских ученых – это придание роботам более естественной «человеческой» мимики. В этом сыграет большую роль кожа, но также ученым предстоит интегрировать сложные мускулоподобные актуаторы.