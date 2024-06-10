На юге ДНР и в западной части Донецка обезврежены два украинских гексакоптера «Баба Яга». Работали с этими «мегадронами» специалисты-взрывотехники ФСБ РФ.

В управлении ведомства по региону сообщили, что боевики ВСУ установили на беспилотники противотанковые авиабомбы. Оба дрона подавила система радиоэлектронной борьбы, после чего взрывотехники обезвредили боезаряды.

Один из гексакоптеров управлялся оператором через систему связи Starlink.

Напомним, «Баба Яга» — это сельскохозяйственный дрон, переделанный под военные цели. Он может нести сразу несколько боезарядов, оснащается шестью или даже восемью двигателями, причем каждый имеет независимую систему питания. Беспилотники являются довольно грозным оружием, но из-за гигантских размеров и шумной работы моторов превращаются в легкую мишень.