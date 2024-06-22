В субботу, 22 июня легенде советского кино Наталье Варлей исполнилось 77 лет. Несмотря на такой возраст, актриса продолжает сниматься в кино и сериалах, радуя зрителя. При этом она тщательно выбирает роли, чтобы ее работы несли какую-то ценность и смысл.

В 2021 году Варлей была задействована в проекте “Ваша тетя Люси”, а еще через год снялась сразу в двух сериалах – “Вслух” и “Не дождетесь”,

Актриса предпочитает жить на даче в 40 километрах от столицы. Она отдыхает в деревянном доме, заботится о котах и занимается огородничеством, чтобы проявлять физическую активность.

О своей личной жизни Варлей никогда и ничего не рассказывала. Кроме того, актриса крайне редко появляется на публике, ведя достаточно замкнутый образ жизни.

В 2018 году она опубликовала книгу “Канатоходка. Автобиография”, в которой рассказала о себе. По словам самой актрисы, это ответ на многочисленные биографии, которые за нее придумывали все, кому не лень.