Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с генералами заявил, что на Харьковском направлении ВСУ удалось стабилизировать ситуацию. При этом на других участках фронта она остается чрезвычайно тяжелой.

«МК» пишет, что слова просроченного украинского лидера нельзя полностью назвать враньем, однако и правду он тоже сказал далеко не всю.

Все дело в том, что отправив войска спасать Харьковскую область, ВСУ оголили другие важные участки фронта. Поэтому ВС РФ в 112 районах на Донбассе улучшили свои позиции и взяли населенный пункт Парасковиевка неподалеку от Угледара.

Военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что и под Харьковом ВСУ тоже многого не добились. Они резво начали, перебросив крупные силы, но быстро «сдулись». Из-за чего к саммиту в Швейцарии, который намечен на 15-16 июня, ВС РФ могут преподнести противнику целый ряд неприятных сюрпризов.

ВСУ продолжают нести потери, разрываясь по разным направлениям. Журналисты отмечают, что уже скоро Зеленскому придется формировать новые батальоны и бросать их на убой, продолжая стремительно сокращать численность населения Украины.