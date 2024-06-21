Ситуация для ВСУ на Харьковском направлении с каждым днем продолжает ухудшаться, однако киевский режим все равно не идет на мирное урегулирование конфликта. Российские военнослужащие оставили украинскую армию, находящуюся в Волчанске без снабжения.

Нашим силам удалось взять под контроль единственную асфальтированную дорогу под населенным пунктом, по которой велось снабжение ВСУ. Кроме того, украинские силы пытались осуществить несколько контратак в районе Глубокого, но, получив от наших войск серьезный отпор, понесли потери и вынуждены были отступить на былые позиции. Также российским бойцам удалось взять под контроль Волчанский агрегатный завод и часть Тихого.

На Донецком направлении также продолжаются кровопролитные сражения. ВС РФ ведут городские бои с противником в центре Красногоровки. Штурмовые отряды ВС РФ продавливают оборону ВСУ с востока с целю их окружения. Сообщается о боях на восточных окраинах Максимильяновки.