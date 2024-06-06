Российские ВС грамотно воспользовались нехваткой личного состава у ВСУ, вынужденных перебрасывать силы на Харьковское направление. Они пошли в наступление и на других участках фронта, где сумели добиться успеха.

Так, стало известно об установлении контроля ВС РФ над населенным пунктом Георгиевка, пишет “МК”. Взятие этого села дает возможность замкнуть кольцо и взять в окружение многотысячную группировку ВСУ на Донбассе. Она останется без снабжения и поддержки, что даст ВС РФ существенное превосходство.

Ранее главком Сырский назвал Кураховское, Покровское и Харьковское направления самыми проблемными для украинской армии. ВС РФ там активно применяют не только бронетехнику, но и планирующие авиабомбы, из-за чего ВСУ несут колоссальные потери и не могут удерживать территории под своим контролем.