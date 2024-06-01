Тяжесть в животе, которая возникает после приема пищи, связана совсем не с ее перевариванием, как принято считать, рассказал гастроэнтеролог и гепатолог Сергея Вялов.

Он пояснил, что большое значение имеет количество поглощенной пищи, и то, какие именно продукты употребил человек.

Так, избыток жиров провоцирует нарушения в процессе выделения желчи, что в свою очередь может привести к болям в правом подреберье. Также из-за большого количества жира страдает поджелудочная железа.

На нее негативно влияют также алкоголь и никотин, предупредил гастроэнтеролог. Он отметил, что первый удар они наносят не по печени, как гласит распространенное заблуждение, а как раз по поджелудочной, которая при частом подобном воздействии начинает разрушаться.

Десерт также негативно влияет на железу, так как именно она вырабатывает инсулин. Его избыток провоцирует не только диабет, но еще и приводит к появлению опухолей в самой поджелудочной. Чтобы избежать подобных проблем, начинающихся с тяжести в животе, важно держать под контролем количество употребляемых жиров, а также ограничивать алкоголь и сладкое. Также необходимо полностью исключить курение.