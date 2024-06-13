Знаменитая модель Джорджина Родригес в социальной сети Instagram (запрещена в РФ, владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала снимки в розовом купальнике.

Возлюбленная известного португальского футболиста Криштиану Роналду предстала перед подписчиками на пляже. Она только выбралась из воды, на что указывают капли на теле. На шее модели красуется золотое украшение с драгоценным камнем.

В январе прошлого года Криштиану перешел в клуб «Аль-Наср» и переехал в Саудовскую Аравию. В этой стране достаточно строгие законы, к примеру мужчина не может жить в одном доме с женщиной, с которой не состоит в браке. Но для Роналду было сделано исключение, поэтому они с Джорджиной проживают вместе.