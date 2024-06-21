Балерина Анастасия Волочкова, являющаяся давней поклонницей банных процедур, привлекла к ним и своего друга Прохора Шаляпина. Она опубликовала серию фото как в бане, так и на сеновале, где, по ее словам, провела с певцом незабываемую ночь.

Она рассказала, что отправилась с Прохором в “модное мест”, где надевают народные костюмы, водят хороводы и спят на печи. Вместе с певцом они сожгли полено, чтобы продолжить род.

«Мы с Прохором к священному сну почти готовы… Но ночь на печи обещает быть бессонной. Идем пока в русскую баню. Прохор хочет троих детей. Попробуем, но я не обещаю», — рассказала балерина.

Подействовали ли ритуалы, сказать сложно, об этом можно будет узнать лишь через несколько месяцев.