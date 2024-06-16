Ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад» побеседовал с журналистами РИА Новости и рассказал о самых распространенных ранениях, получаемых бойцами на фронте. По словам медика, на Купянском направлении чаще всего ранения военнослужащих связаны с атаками вражеских FPV-дронов.

Хирург подчеркнул, что около 98% осколочных ранений военнослужащие получают именно от воздействия БПЛА. А вот в прошлом году, чаще встречались ранения, полученные от подрыва на минах.

«Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот, поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды», – отметил военный хирург.

Но, по словам медика, в большей мере полученные ранения на данном направлении являются легкими.

Противник использует дроны в зоне проведения СВО. Однако наши бойцы активно дают отпор. Против вражеских дронов используются средства РЭБ, также активно применяются противодроновые ружья.