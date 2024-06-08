Соединенные Штаты однозначно причастны к удару по херсонскому селу Садовое, заявил военный эксперт Вадим Мингалев. В интервью «Известиям» он пояснил, что именно Вашингтон направляет украинскую армию.

По словам эксперта, удары по Садовому и Луганску являются актами терроризма и геноцида. Причем виновны в нем больше США, чем ВСУ. У Вашингтона не получается не то что победить, а хотя бы остановить продвижение российской армии, несмотря на потраченные миллиарды долларов и поставки боевых систем на Украину. Поэтому от бессилия он прибегает к террористическим методам.

Целями таких ударов являются запугивание российского населения и его озлобление. Однако люди сами хорошо видят, кто нацист и террорист.

Вашингтону нужно хоть что-то показать американцам перед выборами президента, поэтому он считает достижением геноцид гражданского населения.