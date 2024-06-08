Соединенные Штаты однозначно причастны к удару по херсонскому селу Садовое, заявил военный эксперт Вадим Мингалев. В интервью «Известиям» он пояснил, что именно Вашингтон направляет украинскую армию.
По словам эксперта, удары по Садовому и Луганску являются актами терроризма и геноцида. Причем виновны в нем больше США, чем ВСУ. У Вашингтона не получается не то что победить, а хотя бы остановить продвижение российской армии, несмотря на потраченные миллиарды долларов и поставки боевых систем на Украину. Поэтому от бессилия он прибегает к террористическим методам.
Целями таких ударов являются запугивание российского населения и его озлобление. Однако люди сами хорошо видят, кто нацист и террорист.
Вашингтону нужно хоть что-то показать американцам перед выборами президента, поэтому он считает достижением геноцид гражданского населения.
«Власть нацистской клики Зеленского, она практически хватается за всё, чтобы показать своим спонсорам, что достигнуты определенные успехи. Но успехи против кого? Против мирного населения, которое ничего не может противопоставить точным HIMARS», — заявил аналитик.