Командование ВСУ вовсю трезвонит о продвижении украинской армии под Харьковом. Некоторые успехи у Киева действительно есть, но в основном такие заявления делаются для медийного эффекта, рассказал боец ВС РФ по имени Александр.

«Когда они под Глубоким занимают две посадки и говорят, что русские выдохлись, это ни о чем не говорит, кроме того, что они заняли две посадки», — пояснил военнослужащий.

При этом ВСУ действительно заняли эти посадки, но в сообщениях для СМИ раскричались о том, что уже разбили подразделения ВС РФ в Волчанске и Тихом. И вообще близки к победе. Всего этого и в помине нет.

По словам Александра, если ВСУ кричат об успехах и уничтожении крупных российских сил, это означает, что на земле у них все наоборот. Киев пытается выдать желаемое за действительное, создать некий победный медийный образ, однако получается это плохо.