Сражение за Харьков, которое становится все ближе, станет таким же переломным событием СВО, как и Курская битва во время Великой Отечественной войны, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Так он прокомментировал появление информации о переброске в Харьковскую область элитного чеченского спецназа «Ахмат». По словам аналитика, именно Харьков станет тем городом, после освобождения которого уже никто не сможет остановить армию России.

Также Матвийчук предположил, что полномасштабное наступление на Харьков может начаться в течение всего нескольких ближайших недель. Битва, по его словам, будет чрезвычайно сложной, однако ВС РФ нанесут Киеву ущерб, от которого он уже не сможет оправиться даже при помощи Запада. Российская армия пойдет вперед, а националистические формирования смогут только отступать, практически не оказывая серьезного сопротивления.